«До чего же хорошо»: Лиза Галкина в пышном платье в цветочек прильнула к маме в трогательный момент

Малышка не только учится играть на фортепиано, но и поет вместе с Аллой Пугачевой. Так начинается почти каждое утро в замке.

Алла Пугачева уже 19 лет счастлива с Максимом Галкиным. Юморист построила замок своей мечты, в котором теперь живет с женой и детьми. Двойняшки Лиза и Гарри с малых лет получают лучшее образование. Они знаю английский, французский языки и увлекаются музыкой в свои семь лет. При этом с ними сначала занимались дома преподаватели, а недавно они окончили первый класс в школе.

Теперь дети наслаждаются каникулами. Галкин всегда находит себе занятие. Недавно он помыл съемный потолок, который является произведением искусства. Также артист выращивает овощи и фрукты. А Пугачева любит за ним наблюдать. При этом порой она учит двойняшек готовит или играет с ними на фортепиано. В одном из фан-аккаунтов появилось видео, где Примадонна в черном наряде поет и играет на фортепиано.

Рядом с певицей сидела ее дочка. Лиза в пышном платье в цветочек прильнула к маме, которая пела для нее трогательную песенку.

«А нам нужно допеть, нашу песенку спеть. До чего же хорошо, с тобою, Лизок! А мне бы еще станцевать хотя бы разок. Ну ничего, мы станцуем, обязательно станцуем и друг друга на свадьбе поцелуем», — напевала Пугачева.

Поклонники восхитились не только ее голосом, но и всей звездной семьей в целом. «Повеяло теплом, любовью, нежностью», «Аллочка и споешь и станцуешь», «Какие воспитанные детки», «Лиза так прижалась, все понимает», «Вы для меня эталон Женщины! Восхищаюсь!», «Это настоящее счастье!» — прокомментировали пост подписчики.

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