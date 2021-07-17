«Это слишком»: Нюша в одной рубашке на голое тело кокетливо засветила загорелые бедра

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, часто проводит время с семьей. Ее жизнь за последние годы сильно изменилась. Девушка вышла замуж за Игоря Сивова и стала мамой малышки Симбы. При этом певица продолжает строить карьеру, но выступает теперь реже. Также ей по-прежнему нравится носить смелые наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Во время отдыха на Мальдивах она то и дело фотографировалась в бикини.

В последнее время Нюша редко делится новостями из своей жизни. Однако накануне она взбудоражила поклонников, опубликовав пикантное видео. Певица запечатлела себя дома после душа. Она была без макияжа и с распущенными волосами. Девушка облачилась только в розовую рубашку. Она закинула ногу на ногу, засветив свои загорелые бедра. Артистка покрасовалась перед зеркалом.

Поклонники отметили, что Нюша выглядит еще моложе без косметики. При этом многие были сражены пикантными кадрами. «Нюша бомба, честно говоря», «Это для мужа?», «Зачем такое выкладывать?», «Горячая штучка», «Это слишком», «Когда все ушли», «Ну Анечка зажигает», «Какие бедрам, прям ухх», «Девочки такие девочки», «Красота, именно так и пой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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