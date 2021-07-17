Загорая в Сен-Тропе: Собчак в стильном купальнике-бюстье не постеснялась показать грудь без пуш-ап

Телеведущая после Италии привезла сына во Францию. Теперь на она проводит отпуск в Провансе.

Ксения Собчак многим знакома не только по своим интервью и ярким появлениям на светских мероприятиях. Она любит подбирать себе необычные наряды. Но в последнее время телеведущая активно занимается спортом. Она призналась, что похудела на пять килограммов, от которых долго не могла избавиться после родов. Этим летом блондинка устроила себе отпуск. Она вывезла сына Платона на море.

Еще недавно Собчак отдыхала на побережье Форте-деи-Марми. Итальянский курорт, по ее словам, похож на деревню в Юрмале, но с возрастом ей он стал нравится. Однако на днях телеведущая решила отправится во Францию. Теперь она проводит время в Сен-Тропе, где не так давно уже отдохнула Яна Рудковская. Ксения успела устроить наследнику вертолетную прогулку. А свой очередной день на курорте она начала с загара и кофе.

На новом фото блондинка позировала в стильном купальнике с яркой расцветкой. Лиф-бюстье без пуш-ап подчеркнул ее ложбинку греха. Собчак хотела спрятать следы от загара под белой рубашкой. Кепка и солнцезащитные очки дополнили ее пляжный лук.

«Я — патриот! Даже в Saint Tropez отдыхаю в рубашке ETRO Sochi» — заявила звезда.

Поклонники восхитились красотой телеведущей. Многие отметили, что у Собчак безупречная фигура. «Ксения, все хорошо, но где грудь?», «Ксюша какая вы красивая», «Не вся загорела», «Шикарно выглядишь», «Добавила объема», «Какая самооценка, чтобы такое выложить», «Красота не в груди», — прокомментировали пост подписчики.

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