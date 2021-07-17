«Грудь огонь!»: Светлана Лобода пообщалась с поклонниками с роскошного ракурса

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода обратилась к своим фолловерам в одной из последних публикаций личного микроблога. Примечательно, что для этой записи артистка выбрала максимально сексуальный наряд.

Лобода не скрывает от своих поклонников многие тайны. Она запечатлела себя естественную — без макияжа и отдыхающую. Исполнительница плавала в бассейне под открытым небом.

«Дорогие друзья, я хочу сказать спасибо каждому, кто пишет свои комментарии, слушает мой новый сингл. Я хотела, чтобы этим летом вы танцевали под классный трек и сделала его максимально быстро», — обратилась Светлана к своим фанатам.

При этом Лобода успела похвастаться роскошным бюстом в глянцевом топе светло-серого цвета. Фолловеры артистки остались в восторге от такого ракурса и нового трека Allo:

«Песня огонь, как и ты! Видео — высший класс! На всю! Света, как всегда, на высоте», «А мы вас любим сильнее. Обещаю, что трек заслушаю до дыр», «Светуля-красотуля», «Ты бомба и пушка», «Грудь огонь!», «От тебя такая жара!», «Спасибо Вам, Светик! Мы танцуем! Нереальные хит и mood video», «Подняла настроение своим видом», — отметили поклонники Лободы в комментариях под роликом.

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