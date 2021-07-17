«Хватит гламурных фото»: Настя Ивлеева показала естественную себя в купальнике

Телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась со своими поклонниками свежими кадрами с пляжа. Примечательно, что знаменитая блондинка не стала делать традиционные сексуальные позы в купальнике.

Настя привыкла шокировать публику, а еще она не стесняется показывать себя без макияжа и фотошопа. Так, лежа на песке, Ивлеева продемонстрировала второй подбородок и другие складки на теле.

«Ну все, хватит гламурных фото! Это жизнь и это я, что мутите? Уже думаю о том, как скоро сменится картинка! Урюпинск, жди нас через неделю- «Блогеры и Дороги» едут к вам!», — отметила Ивлеева.

Фанаты ведущей «Орла и решки» оценили смелость знаменитости. Даже в смешных и нелепых позах для своих поклонников Настя остается самой красивой. Бодипозитивные кадры Ивлеевой вызвали волну восхищения:

«Супер Настюшка, обожаем», «Восхищаюсь каждый день, талант не пропьешь», «Лучшие фото когда-либо», «Касатка выбросилась на берег? (любя)», «Все равно идеальная», «Все равно идеальна, я не перестану восхищаться даже этим, Насть, лучшая», «Девушка-позитивчик», «Восхитительна в любом ракурсе, любимая Настя».

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