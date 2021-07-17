«Ох, полегче!»: Назима показала внушительный «арсенал» в изумрудном бикини

Исполнительница музыкального лейбла Blackstar Назима разместила на своей странице в Instagram откровенные снимки. Свежие фото в купальнике малахитового цвета порадовали поклонников артистки.

Фанаты исполнительницы из Казахстана были удивлены сочной фигурой Назимы. Певица не часто делет акцент на декольте. И зря, уверены фолловеры. Оказалось, что артистке есть, что показать.

«В плену. Желаю тебе быть самым счастливым», — подписала Назима кадры в изумрудном мини-бикини.

Действительно, поклонники артистки оказались в плену ее красоты. И этим Назима сделала фанатов счастливее. Они оставили под фото артистки множество комплиментов:

«Ох, полегче! Огонь в ленте, я даже остановилась кушать от таких фотокарточек», «Не думал, что вы так шикарно выглядите в купальнике», «Мама Мия, это пожар!», «Секси, фигура бомба», «Вай! Что за анаконда?!», «Вау, шикарная куколка», «Что за огонь?! Четкая!».

Назима облачилась в крошечный купальник темно-зеленого цвета и позировала на фоне моря. Поверх бикини артистка накинула белоснежный халатик с растительным принтом. А завершили пляжный образ певицы очки со стеклянной оправой.

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