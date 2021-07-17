«Моя семья»: Наталья Подольская показала свою старшую сестру Таню и ее дочь

На снимке также можно увидеть ее любимых детей, мужа, свекра и свекровь.

Певица Наталья Подольская в Instagram поделилась фотографией своей семьи. На кадре ее муж музыкант Владимир Пресняков-младший, свекор со свекровью, а также дети – Артемий и Иван. Кроме того, в гости к звездной семье приехала старшая сестра Натальи Подольской Татьяна со своей дочерью Наташей.

«Моя семья. Небольшая, но очень важная ее часть. Справа на фото моя старшая сестра Таня и ее дочь Наташа». Наталья Подольская

«Все семейство на этом снимке чудесное», «Баба Лена не стареет. Вот уже лет 30 не меняется», «Всего самого доброго вашей большой семье», «Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Мир вашему дому», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший познакомились еще в 2005 году. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. Звездная парочка очень счастлива вместе. Музыкант не раз отмечал, что семья для него – это самое главное в жизни.

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