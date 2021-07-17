«Шикарная фигурка»: Катя Сафарова поразила «дыньками» в золотистом бикини

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Екатерины Сафаровой появилась фотография девушки в купальнике цвета слоновой кости. Именно этот сексуальный наряд знаменитости свел с ума армию поклонников.

Напомним, в последнее время избранница Тимура Юнусова отдыхает в Испании. Еще на проекте «Холостяк» девушка рассказывала о частых тусовках на Ибице. Туда же она отправилась в статусе возлюбленной экс-бойфренда Анастасии Решетовой. К слову, фанаты пары Сафаровой и Юнусова уже не уверены в искренних чувствах знаменитостей. Поскольку основатель лейбла Blackstar находится на одном курорте с другой участницей шоу.

Некоторые фанаты Екатерины надеются, что девушка больше не с Тимати. Они активно пытаются обратить внимание горячей красавицы на себя и занять место в сердце модели.

«Малая, я номер твой потерял, скинь заново», «Шикарная фигурка! Вот мне тебя», «Что ты со мной делаешь?», «Сочная такая», «Ты горишь, как огонь», «Красотка, приятно смотреть», «Молода и прекрасна, просто идеальна», «Катя, какая у вас идеальная фигура!!! Просто супер!!!», — написали фолловеры в комментариях под снимком Сафаровой.

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