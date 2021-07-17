«Смахиваете на Роберта Де Ниро»: Максим Галкин с модными усиками появился на съемках

Муж певицы Аллы Пугачевой отметил, что на съемочной площадке было жарко.

Телеведущий и юморист Максим Галкин в Instagram поделился серией фотографий, на которых он запечатлен с модными усиками. Муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в эти дни принимает участие в съемках.

«Вчера на съемках было жарко. Какая фотка круче? Листайте!» Максим Галкин

«Прямо глаза разбегаются», — отметили актриса Алика Смехова. «Стал похож на барона Пабло Эскобара», «Смахиваете на Роберта Де Ниро», «Колумбийский плиточный барон», «Все фотографии получилась симпатичными», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Галкин вместе с женой с детьми проживает в деревне Грязь в Подмосковье. Телеведущий и юморист достаточно часто выкладывает в Сеть снимки и видеозаписи со своими наследниками — Лизой и Гарри. При этом у его детей огромная армия поклонников. У ребят даже есть сразу несколько своих фанатских страничек в социальных сетях.

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