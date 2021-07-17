«С самой вкусной зефиркой на свете»: Алекса в розовом кимоно запечатлелась с крохотной дочкой

Певица Алекса в Instagram поделилась фотографиями со своей крохотной наследницей Адрианой, которую она родила от популярного в среде шоу-бизнеса фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. У него, в частности, тренируется певица Полина Гагарина. На снимке яркая исполнительница держит свою дочурку на руках. Вместе они находятся в Ялте.

«С самой вкусной зефиркой на свете», — подписала кадр Алекса.

«Очень красивая бусечка. Пусть растет красивая и здоровая. Вам с мужем на радость», «Как вам идет розовый цвет. А это кимоно просто прекрасно», «Нереально красивая у вас малышка. Собственно, и мама великолепна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь Адриана – первый ребенок в семье исполнительницы, которая в свое время участвовала в проекте «Фабрика звезд». Во время шоу у нее был роман с рэпером Тимати. Правда, долго те отношения не продлились.

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