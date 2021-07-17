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И это при росте в 152 сантиметра: Мария Петрова удивила бесконечно длинными ногами у реки

Судя по всему, такого эффекта ей удалось достичь при правильном ракурсе при съемке.

И это при росте в 152 сантиметра: Мария Петрова удивила бесконечно длинными ногами у реки
Мария Петрова. Фото: Globallookpress.com

Чемпионка мира по фигурному катанию в парном разряде Мария Петрова в Instagram разметила красивый кадр. На фотографии, которая была сделана в Борисово Ленинградской области, она запечатлена на пирсе около реки.

При этом поражает, что у нее на снимке получились достаточно длинные ноги. И это при росте всего в 152 сантиметра. Скорее всего, такого эффекта ей удалось достичь при правильном ракурсе при съемке.

«Мария, мы просто обожаем вашу семью», «Маша – красоточка», «Мария, вы просто прелесть. Удивительно красивы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Петрова замужем за своим давним партнером фигуристом Алексеем Тихоновым. В 2010 году она родила от него дочку Полину.

Добавим, что кроме победы на чемпионате мира пара Петрова-Тихонов дважды становились чемпионами Европы. Кроме того, она выигрывали первенство страны в 2006 году.

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