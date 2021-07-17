Садальский разместил фото 74-летней Михалковой в коротеньких узеньких шортиках и с бантом на шее

Татьяна Михалкова дополнила образ красной широкополой шляпой и в тон ей шелковой блузкой.

Актер Станислав Садальский в Instagram разместил поистине уникальный снимок. На фотографии можно увидеть 74-летнюю жену режиссера Никиты Михалкова Татьяну. Рядом с ней ее подруги актрисы Людмила Максакова и Валентина Титова.

Самый яркий образ на кадре, безусловно, вышел у Татьяны Михалковой. Дама предстала перед публикой в коротеньких узеньких шортиках. Дополнила она образ красной широкополой шляпой и в тон ей шелковой блузкой с бантом на шее.

«Лично мне очень важно кому-нибудь принадлежать, но так чтобы не использовали. Мы — пара, шуты, клоуны, артисты, но не мерзавцы и подлецы».

Станислав Садальский

Напомним, что Татьяна Михалкова в свое время была одной из ведущих манекенщиц страны. Своему мужу Никите она подарила трех детей – Анну, Артема и Надежду.

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