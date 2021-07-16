Впервые без принца Филиппа: Елизавета II готовится к летним каникулам

Елизавета II готовится к летним каникулам. Впервые за 73 года она проведет их без своего мужа, принца Филиппа. Напомним, он умер в апреле этого года на сотом году жизни, не дожив до юбилея всего два месяца.

Как пишет Newsweek, королева отправится в замок Балморал. Она посещает свое шотландское поместье ежегодно в августе. Ранее отдых проходил по привычному сценарию: пикники, рыбалка, охота на фазана и барбекю, за которое всегда отвечал принц Филипп. Похоже, что в этом году Елизавета II будет отдыхать в одиночестве.

Напомним, в апреле королева отметила свой 95-й день рождения, а в следующем году отпразднует 70-летие со дня коронации.

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