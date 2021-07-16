«Люблю, не могу»: Кошмал нежно прижалась к Кравченко на съемках седьмых «Сватов»

Украинская и российская актрисы дружат уже много лет.

Украинская актриса Анна Кошмал в Instagram разместила кадр со своей коллегой Татьяной Кравченко. Вместе они сейчас находятся в столице Грузии Тбилиси на съемках седьмой части сериала «Сваты». На фотографии украинская звезда нежно обнимается со своей российской коллегой.

«Люблю, не могу», — кратко подписала она фотографию. «Самые теплые эмоции вызывает эта фотография», «Мы все просто обожаем «Сваты». Смотрим и пересматриваем», «Какие красавицы. Прямо на душе приятно от таких фотографий», «Ждем новой части», «Я уже все диалоги в этом сериале выучила. Так хочется увидеть своих любимых героев снова на экране», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» сейчас снимается в Грузии. Известно, что на широкие экраны новая часть выйдет, по предварительным данным, в начале 2022 года. Работа в Тбилиси над сериалом должна завершиться в ближайшие недели.

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