Семья Клавы Коки превратила бывшую коммуналку в шикарную квартиру

Правда, сейчас родственники звезды не платят за капремонт, а внутри обитают другие люди.

Журналисты узнали, что отец успешной певицы и блогера Клавы Коки имеет долги. В частности, Вадим Высоков задолжал 35 тысяч рублей по капремонту, за который он не платит уже третий год. Речь идет о квартире в центре Екатеринбурга, где когда-то жила семья будущей звезды.

Чета Высоковых переехала в Москву еще в 2008 году, но квартира в старенькой пятиэтажке все еще числится за отцом семейства. В ней сделан шикарный ремонт, у двери висит камера видеонаблюдения, а нынешние обитатели — не особо общительные молодые люди.

Как выяснила «Комсомольская правда», в 90-х семья Клавы (родители и трое детей) скупила шесть комнат в коммунальной квартире с высокими потолками, и общая площадь их жилья составила 110 квадратных метров. Еще пришлось потраться на ремонт, так как дом достаточно старый. Но после переезда в Москву Высоковы не продали свое семейное гнездышко в Екатеринбурге, где росла и занималась музыкой будущая певица.

«По моей информации, раньше он (Вадим. — Прим. авт.) ее сдавал. Там был мини-отель, а что сейчас происходит — не знаю, — рассказал сосед, живущий в том же подъезде. — Эту черную дверь и видеокамеру установили совсем недавно. Видел, что туда какие-то молодые парни ходят, на вид 20-30 лет. Не шумят и на том спасибо».

Добавим, что полгода назад Клава Кока подарила отцу на юбилей новенькую Toyota Camry. Себе же артистка сделала еще более шикарный подарок в виде Mercedes Maybach за 10 миллионов рублей. После таких презентов становится странно, почему за семьей числятся коммунальные долги.

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