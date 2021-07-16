«Мои хитрые щеки»: Лера Кудрявцева поделилась видео с заботливой и рассудительной дочкой

Маша, которой нет еще и трех лет, очень внимательный ребенок.

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram разместила видеозапись со своей наследницей — двухлетней дочерью Машей. Ребенок у звезды, надо признать, очень рассудительный и заботливый.

«Если увидишь большую тучку, то сразу мне говори. Если она будет маленькая, то я тебя оставлю на улице», — заметила Маша, обращаясь к маме.

«А если большая?» — спросила телеведущая.

«То я тебе скажу: «Сразу забегай в дом», — сказала наследница звезды.

«А папа пусть под дождем мокнет?» — спросила Лера Кудрявцева.

«Да. Потому что он сильный. Он может прогнать тучку», — заявила Маша.

«Понятно. Молодец, Машенька», — сказала на это жена хоккеиста Игоря Макарова.

«А ты сразу забегай в дом. Если там прохладно, то забегай сразу с другой стороны. Я там кондей включила», — заявила Машенька, вызвав смех телеведущей.

«Мое сокровище, моя любовь, мои хитрые щеки, мой профессор». Лера Кудрявцева

Напомним, что Лера Кудрявцева родила наследницу от хоккеиста Игоря Макарова. Он младше своей жены на 17 лет.

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