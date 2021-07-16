Солнечные зайки: Оксана Акиньшина разместила редкое фото своих детей у морского побережья

Актриса Оксана Акиньшина в Instagram разместила снимок своих наследников — сына Константина и дочери Эмми. Дети звезды сидят у морского побережья и слушают брызги волн. Звезда поставила несколько сердечек вместо какой-либо подписи под фотографией.

«Какие все-таки они у вас солнечные зайки», «Куклята», «Дочка такая вся леди. Точно в вас, Оксана», «Вы такая замечательная. Почему так редко выкладываете в Сеть свое фото и своих детей», «Красивые у вас дети», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что отцом детей Оксаны Акиньшиной является кинопродюсер Арчил Геловани. Константин появился на свет в январе 2013 года. Его сестренка Эмми родилась спустя четыре года.

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В последнее время в СМИ муссировались слухи, что Оксана Акиньшина встречается с актером и режиссером Данилой Козловским. Они сблизились на съемках картины «Чернобыль». Он, к слову, бросил мать своего ребенка, модель Ольгу Зуеву.

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