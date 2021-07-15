«Ангельски хороша»: поправившаяся невестка Орбакайте засветила наливной бюст в тонком лифе

Никита Пресняков является сыном Кристиный Орбакайте и внуком Аллы Пугачевой. Не так давно он отпраздновал свое 30-летие. Он уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Девушка была его соседкой по даче. Теперь пара вместе выходит в свет и поддерживает друг друга в любых начинаниях. Этим летом супруги успели отдохнуть в Сочи. Во время отдыха девушка поправилась.

Теперь Алена уже находится в Москве. Пара любит в жаркие дни проводить время на бывшей даче Примадонны. Там собирают друзей и веселятся. Однако утром 15 июля невестка Орбакайте возобновила тренировки. Она предстала в белых мини-шортах и лифе пудрового цвета. Девушка похвасталась загорелой фигурой и засветила наливной бюст. Она вальяжно упала на пол, демонстрируя усталость.

«Вот это я психанула», — отметила блондинка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Краснова. Многие посчитали, что с формами она выглядит еще привлекательнее. «Какая красотка», «Загар просто на зависть», «Грудь появилась, теперь прям роковая соблазнительница», «Какое у вас тело», «Ангельски хороша», «Никите можно позавидовать», «С такой женой не заскучаешь», «Прям рельефный пресс», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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