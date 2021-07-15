«Им нужно доказать»: Меган Маркл и принц Гарри подверглись финансовому давлению

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл заключили два многомиллионных контракта с Netflix и Spotify, чем обеспечили себе финансовую независимость. Правда, реализовывать задуманные идеи они не спешат. В апреле герцоги Сассекские объявили о том, что планируют снять фильм об играх для военных, которые пройдут в следующем году. А ранее записали всего один подкаст. После и вовсе ушли в пятимесячный отпуск по случаю рождения дочки Лили.

«Им нужно доказать, что они стоят вложенных средств. Если интерес к ним ослабеет, то их ценность может резко упасть. Сегодня их финансовое будущее кажется радужным, но, если приглядеться, не все так хорошо», — пишет Express.

По словам инсайдеров, вполне вероятно, что сделка с Netflix будет структурирована таким образом, что они будут получать гонорар от 1,85 до 3,7 млн ​​долларов в год, а остальную сумму зарабатывать на выпуске программ.

«Учитывая, что их расходы на безопасность и дом в Монтесито оцениваются примерно в 5,9 миллиона долларов, нужно, чтобы их продукты становились хитами», — отмечает издание.

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Напомним, дом в Монтесито герцоги приобрели в прошлом году за 11 миллионов долларов.

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