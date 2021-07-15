Mercedes, квартира на Рублевке и песни: какое наследство оставил Петр Мамонов родным

Основное наследство, которое Петр Мамонов оставил своим детям, внукам и любимой жене, — нематериальное. Конечно, есть недвижимость, иномарка, но самое ценное — авторские права на композиции, которые за долгие годы творчества придумал музыкант.

Его песни часто звучат не только в России, но и далеко за ее пределами. Его роли в фильмах тоже приносят доход, даже за использование поэтических афоризмов полагается делать отчисление в пользу наследников знаменитости.

Наследниками первой очереди являются супруга музыканта Ольга Мамонова, трое ее сыновей и сын артиста от первого брака.

Петр Мамонов женился на Ольге в 1982 году. Она стала настоящей палочкой-выручалочкой для талантливого исполнителя. Не раз буквально спасала его от смерти, вытаскивала в бессознательном состоянии из ресторанов. Потом часами проводила у его постели, выводя из запоев.

После Мамонов много раз признавалася, что только благодаря ей справился с пагубной зависимостью.

Из открытых источников следует, что у артиста есть еще один сын, который родился от другого брака. Этот союз просуществовал совсем недолго. Первая жена не смогла смириться с веселым образом жизни мужа.

Всем им предстоит разделить автомобиль Mercedes, дом в деревне Ефаново и квартиру на Рублевском шоссе. Куда больший доход приносят авторские отчисления.

«У него зарегистрировано более сотни авторских прав, причем многие его произведения широко используются за границей, а это отчисления в валюте. В любом случае — предстоит немало работы, чтобы все это узаконить наследникам. Но, думаю, там никаких споров не будет», — рассказал ФАН близкий к семье источник.

Помимо жены и сыновей у артиста есть двое внуков. Они тоже могут претендовать на наследство от знаменитого дедушки.

Петр Мамонов был госпитализирован в начале июля с коронавирусом в больницу № 40 в Коммунарке. Почти три недели он провел на лечении, две их них был подключен к аппарату ИВЛ.

Ольга Мамонова не раз просила врачей пустить ее к мужу, словно чувствовала, что эта встреча может стать последней, но ей так и не разрешили проститься с человеком, с которым она прожила без малого сорок лет.

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