Планы на каникулы: где могут отдохнуть Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Каждое лето Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со своими тремя детьми уезжают из Лондона на каникулы. Взрослые отдыхают от публичных мероприятий, а дети наслаждаются красотами природы и свежим воздухом. В прошлом году их семейный отдых прошел на островах Силли. Где и как они проведут каникулы в этом году, предположил Hello!.

В числе возможных вариантов — Гибралтар, Мальта, Хорватия и Болгария. На Мальте герцоги Кембриджские должны были побывать еще в 2014-м году, но тогда Кейт, будучи беременной Шарлоттой, чувствовала недомогание, поэтому Уильям поехал один. Возможно, в этом году они уже всей семьей отправятся на курорт. Что касается Хорватии и Болгарии, то об отдыхе в этих странах Кембриджские наслышаны от принца Чарльза и Камиллы. Они отдыхали там еще в 2016-м. К тому же, согласно постановлению правительства выезд в эти страны будет разрешен в ближайшее время.

больше по теме Престижный дом: принц Уильям может нарушить королевский кодекс Сейчас герцоги Кембриджские живут в Кенсингтонском дворце.

Что касается Гибралтара, то там члены королевской семьи бывали очень часто. А принц Чарльз и принцесса Диана провели там свой медовый месяц. Неизвестно, бывали ли на этом курорте Кейт и Уильям ранее, но этот вариант тоже может быть рассмотрен семьей для совместного отдыха.

Смотрите также: