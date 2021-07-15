«Мелковат я для русского царя»: Петр Мамонов — путь от бунтаря до набожного христианина

15 июля перестало биться сердце российского музыканта Петра Мамонова. Три последние недели своей жизни он провел в больнице в Коммунарке в Москве. В том самом отделении, где спасают больных с коронавирусом. Его, к сожалению, врачам спасти не удалось.

Скорбное известие о кончине 70-летнего артиста сообщила его жена Ольга Мамонова. Еще утром она делилась новостями, что первая попытка врачей вывести музыканта из медикаментозной комы не увенчалась успехом. Больше двух недель Петр Николаевич был подключен к аппарату ИВЛ и не мог дышать самостоятельно, площадь поражения легких превышала 80%.

Последнее свидание

Женщина просила разрешения у врачей навестить мужа, словно чувствовала, что оставались последние часы жизни, но ей не разрешили. На тот момент врачи изо всех сил пытались отстоять пациента у коварной болезни. Через несколько часов его не стало.

«Не стало Петра Николаевича Мамонова. По поводу отпевания и похорон сообщим завтра. Царство Небесное новопреставленному рабу божьему Петру», — говорится в блоге исполнителя.

Последние две недели новости из реанимации поступали одна тревожнее другой. Сообщалось, что у звезды начинало отказывать сердце,из-за осложнений не справлялись почки, развился сепсис. Ольга Мамонова регулярно опровергала эти сообщения, но видимо в них была доля истины.

Надежда на выздоровление таяла на глазах. Музыкант умер, так и не придя в сознание.

Причина смерти

Официальная причина его смерти врачами пока не названа, но источники сообщают, что причиной стало осложнение после COVID-19. Организм не справился с нагрузкой, ковид осладил все жизненно важные органы.

О дате и времени похорон пока не сообщается.

«Умер он сегодня в Коммунарке. Завтра после десяти скажем, где будет отпевание и где похороны», — сообщила Ольга Мамонова Пятому каналу.

Напомним, лидер группы «Звуки Му» почувствовал себя плохо в середине июня. Почти не неделю он не обращался к врачам и надеялся, что справится с недомоганием сам, в домашних условиях. Ни он ни его близкие не хотели верить, что у артиста коронавирус. Свою роль сыграло то, что Петр Мамонов не был вакцинирован от коронавируса.

Путь от скандального музыканта к Богу

Петр Мамонов родился в Москве в 1951 году. С самого детства он рос протестным ребенком: не хотел жить в рамках, не соглашался с несправедливостью и притеснением. В итоге сменил пару школ, ото всюду его отчисляли с формулировкой «за несоответствующее поведение».

Он увлекался The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin, заслушивался пластинками Рэя Чарльза. Эпатажно одевался, дружил с музыкантами и критиками, ввязывался в драки, а однажды ему пробили напильником грудную клетку.

Но и это не могло заставить будущего кумира миллионов пересмотреть свою жизнь. Он горел все ярче и ярче: писал песни, организовал кавер-группу «Экспресс», а в 1984 году «Звуки Му». Стал ездить по стране с гастролями, давал провокационные интервью и не менее эпатажные концерты.

Вскоре в сфере его интересов появилось кино. Он снялся в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз», где сыграл отчаянного саксофониста Алексея. После Мамонов присоединился к труппе театра Станиславского и играл в нескольких спектаклях, но счел этот опыт неудачным.

В итоге к 1995 году музыкант вдруг осознал, что всего его проекты и начинания канули влету. Семья трещала по швам, алкоголь стал постоянным спутником. Его нарыла депрессия, спасение от которой он искал в уединении

«У меня был полный крах жизни. Я уперся рогом в сорок пять лет, когда у меня и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая. А жить мне стало незачем» — признавался тогда Мамонов в интервью.

Жизнь в уединении и общение с духовником пошло на пользу знаменитости. После длительного перерыва, в 2006-м, Мамонов вернулся в кинопроект к уже знакомому режиссеру Павлу Лунгину. В фильме «Остров» Петру Николаевичу досталась роль юродивого монаха, который отмаливает грех за расстрел друга в монастыре. К тому моменту музыкант успел отмолить много своих грехов.

Критики были потрясены переменами, произошедшими в эпатажном исполнителе. Некоторые считали, что здесь Мамонов сыграл самого себя. Он стал рассудителен, набожен и бесконечно благодарен своей семье, которая в самые сложные времена была с ним рядом.

На волне успеха Лунгин предложил Мамонову сыграть Ивана Грозного в его следующем проекте «Царь». Но эта картина уже не была так успешна.

«Образ царя у меня не вышел. Мелковат я для русского царя», — признавался тогда исполнитель.

Хотя поклонники его таланта в один голос заявляли, что если кому и играть царя, то только ему. Уже будучи пожилым, Петр Мамонов связывал распад легендарной группы «Звуки Му» с решением бога, а христианство считал не религией, а совестью.

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Петра Мамонов.

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