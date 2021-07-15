Ходченкова в соблазнительном монокини подразнила рельефными бедрами

Светлана Ходченкова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Девушка не привыкла рассказывать о каждом своем шаге. Но она все чаще появляется на светских раутах. Блондинка носит вечерние платья и дорогие украшения. Она уже была признана главной российской актрисой десятилетия. И это не удивительно, так как в ее копилке десятки ролей. Более того, она обладает эффектной внешностью.

На днях Ходченкова отправилась в отпуск. Теперь она делится красочными фото с Мальдив. Актриса взяла с собой множество купальников. Накануне она поплескалась в бассейне в черном бикини. А теперь девушка встретила утро в салатовом монокини с подвязкой. Наряд облегал ее фигуру, подчеркнув аккуратную грудь и рельефные бедра. Светлана занимается танцами на пилоне, поэтому обладает спортивным телом.

Артистке удалось впечатлить поклонников и коллег. «Аааа! Огонь», — заявила Марина Александрова. «Огненная женщина, шикарная!», «Прикольный купальник! Стильный», «Красотка невероятная», «И ваше тело, конечно, совершенно. Эстетика», «Ну вы, Светлана, распоясались», «Хороша», «Фитоняшка», — прокомментировали пост подписчики.

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