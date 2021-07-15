«Ищу повод поплакать»: гормоны вогнали беременную Арзамасову в грусть

15 июля беременная актриса Лиза Арзамасова призналась, что начала страдать от безделья в своей поездке «на юга». 26-летняя девушка находится в Сочи и ощущает себя достаточно непривычно, не будучи загруженной работой. А еще гормоны дают о себе знать, влияя на настроение артистки.

«Чувствую себя немного нелепой, «негабаритной» и даже решила погрустить немного. Меня предупреждали, что гормоны сыграют и в минус. Ищу повод поплакать. Но закалка и привычка держать себя на людях мешают», — пишет Лиза в Instagram.

Она добавила, что ищет укромное место, где можно предаться грусти, но везде оказываются люди, которые улыбаются ей, и молодая звезда не может не улыбнуться в ответ.

Напомним, девушка ждет ребенка от известного продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха, за которого вышла замуж в конце 2020 года. Несмотря на то, что муж старше актрисы более чем на 20 лет, их отношения оказались полны трогательной романтики. Сейчас она с мужем находится в Сочи, где последний организовывает постановки с участием известных фигуристов.

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