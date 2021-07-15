«Это идеально!»: Бородина в купальнике цвета маршмэллоу с высокой посадкой подчеркнула прелести

Ксения Бородина еще несколько месяцев назад демонстрировала идиллию с мужем Курбаном Омаровым. Они часто ездили в отпуск вдвоем, чтобы подогреть отношения. Но этим летом телеведущая объявила, что разводится с бизнесменом. Она не стала делиться подробностями случившегося: несколько недель она почти каждый день ходила на вечеринки и виделась с подругами.

А теперь Бородина отдыхает в Бодруме. Она приехала с дочками на турецкий курорт, чтобы развеяться. Не прошло и нескольких дней, как девушка встретилась с подругой и решила повеселиться на яхте. Она сначала отметилась в мини-платье лимонного цвета. А вот на борту переоделась в модный купальник из сжатой ткани. Она выбрала бикини с высокой посадкой, которое скрывает живот и подчеркивает талию. Топ-бюстье также позволил показать ложбинку.

Ксения в купальнике цвета маршмэллоу танцевала с платком на голове. Она блеснула своей стройной фигурой и даже эффектно плюхнулась в воду с подругой.

Поклонники часто критикуют телеведущую. На этот раз она смогла их восхитить своей красотой и пляжным луком. «Какой сочный купальник», «Красивая мамочка», «Просто роскошная», «Такая талия», «Такие цвета», «Аппетит вызвала», «Это идеально!», «Просто роскошный купальник», «Бабушкины трусы, а цвет кайфовый», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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