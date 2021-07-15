Ничего лишнего: 58-летняя Деми Мур обнажила безупречную фигуру в мини-бикини

Бывшая жена Брюса Уиллиса доказала, что она может затмить любую модель. Она поразила своей красотой поклонников.

Деми Мур знакома публике по всему миру. Американская актриса всегда обладала эффектной внешностью. И в 58 лет она продолжает поддерживать молодость. Она может посоревноваться в красоте с Дженнифер Лопес, которая моложе ее на восемь лет. К слову, в свою время жгучая брюнетка состояла в браке с Брюсом Уиллисом и была женой Эштона Кутчера, который теперь счастлив с Милой Кунис.

Примечательно, что Мур наслаждается жизнью. Рядом с ней находятся три взрослые дочери, которых она родила в браке с Уиллисом. Когда актриса находится рядом с ними, то сложно понять, что она мама, а не их сестра. Этим летом голливудская звезда проводит время на море, как и многие ее коллеги. Она не постеснялась показать фигуру в купальнике. Прямо в номере отеля Деми запечатлела себя в мини-бикини, показав фигуру во всей красе.

«Готовимся к еще одному дню в раю», — заявила она.

Поклонники были поражены тем, как выглядит актриса в столь зрелом возрасте. Ее буквально искупали в комплиментах. «Вау, Деми! Вы прекрасно выглядите!», «Фигуру держит! Молодец!», «Шикарная женщина», «Это красиво», «Растяжки есть, но вы же мама», «Такая красивая и сексуальная», «Останетесь красоткой и в 100 лет», «Как вы умудряетесь? Просто идеальная», — прокомментировали пост подписчики.

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