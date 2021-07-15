«Скоро Ксюне месяц»: дочь Евгения Осина показала свою крохотную наследницу

Дочь покойного музыканта Евгения Осина, Агния, в Instagram поделилась фотографией своей наследницы Ксении, которая появилась на свет месяц назад. На кадре девочка лежит на груди у своей матери. Она еще совсем крохотная. К сожалению, Евгений Осин не дожил до рождения своей внучки. Он, как известно, ушел из жизни в ноябре 2018 года.

«Пока моя душа сладко сопит под боком — разрешите поделиться. Скоро Ксюне месяц, а мне кажется, что она была с нами всю жизнь». Агния Осина

«Боже, как же вы прекрасны. Мои любимые девочки. Будьте в здравии», «Какая же она у вас сладенькая», «Счастья вам, Агния, вы просто прелестны и прекрасны в роли матери», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что чуть больше года назад дочь Евгения Осина вышла замуж. Она расписалась со своим избранником Владиславом в Хорошевском ЗАГСе Москвы. На торжестве присутствовали друзья пары и их самые близкие родственники.

Смотрите также: