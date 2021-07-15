«Спасибо вам за теплые слова»: Игорь Петренко запечатлелся вместе с молодой красавицей-женой

Актер Игорь Петренко, которому 43 года, в Instagram разместил красивый снимок. На кадре он запечатлен вместе со своей женой актрисой Кристиной Бродской. Она, напомним, на 13 лет моложе звездного актера. На снимке муж и жена обнимаются. Видно, что они счастливы вдвоем.

«Спасибо вам за теплые слова», — кратко подписал кадр Игорь Петренко.

«Как же вам идет просто быть вместе», «Вы — замечательные. Как же прекрасно, когда супруги еще и партнеры в кино. Очень ждем премьеры. Удачного вам съемочного процесса», «Будьте счастливы, Игорь, вы с Кристиной очень красивая пара», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Игоря Петренко и Кристины Бродской уже трое общих детей — причем все дочки. Также у актера есть два сына от популярной актрисы Екатерины Климовой. Отметим, что Игорь Петренко в прекрасных отношениях со своими сыновьями-наследниками. Они частые гости в его доме.

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