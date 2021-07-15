Во времена бурной молодости: Машков поделился кадром с юными братьями Меладзе

На снимке известного актера и музыкантов даже узнать можно с трудом.

Актер Владимир Машков в Instagram разместил архивный кадр, на котором он запечатлен с братьями Меладзе — Валерием и Константином. На фотографии три звезды еще совсем молодые. Их даже с трудом можно узнать.

«Где-то, где-то посредине лета», — подписал кадр Владимир Машков, вспомнив один из хитов братьев Меладзе.

«Какие вы все молоденькие и хорошенькие», «Молодые, красивые. С возрастом еще лучше стали», «Эта фотография на женщин действует как оружие поражения», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в последнее время вокруг братьев Меладзе крайне неспокойная обстановка. К примеру, Константина регулярно обвиняют в том, что он в свое время домогался некоторых из своих подопечных-девушек. Сам продюсер сохраняет молчание, а вот его брат уже несколько раз вставал на защиту родственника. Он отмечал, что все это не больше, чем слухи и пиар на звездном имени.

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