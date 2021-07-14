«Уже отъела бока»: 38-летняя Стоцкая в черном мини-бикини обнажила «ложбинку греха»

Певица проводит летние дни с детьми в Турции. Она решила, что поправилась за время отпуска.

Анастасия Стоцкая многим знакома еще с «Фабрики звезд». Она обладает сильным голосом. Девушка дружит с Филиппом Киркоровым и часто участвует в мюзиклах. Однако этим летом артистка устроила себе отпуск. Она отправилась в Турцию, где уже отдыхают Ксения Бородина, Вера Брежнева и другие известные персоны. Певица решила развеяться вместе с детьми Александром и Верой.

На курорте Стоцкая носит платья и туники. Она наслаждается жаркой погодой. По всей видимости, певице понравилась местная еду. Уже спустя несколько дней она намекнула, что поправилась. Девушка опубликовала фото, на котором предстала в черном купальнике. Лиф подчеркнул ее округлый бюст. Анастасия изящно позировала, вытянув ножку. Она предстала без макияжа и укладки.

«Уже отъела бока», — заявила она.

А вот поклонники решили, что 38-летняя артистка находится в прекрасной форме. Многие одарили комплиментами рыжеволосую звезду. «Какая роскошная!», «Где бока? Такой плоский живот», «Просто идеальные ножки», «Ложбинка — загляденье», «Игривая рыжая львица», «Ваши гены прекрасны», «Ноги длиннее пальм», «Настя, ну просто роковая красотка», «Ножки идеальные», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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