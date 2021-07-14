«Захотелось пельмешек»: Бузова показала фигуру в мини-шортах и джинсовой куртке оверсайз

Ольга Бузова привыкла находиться в центре внимания. Этим летом она начала жизнь с нового листа. Девушка уже не ведет шоу «Дом-2», поэтому у нее освободилось много времени. Она успела сыграть в спектакле во МХАТе и съездить на отдых в Италию. Каждый раз артистка появлялась на публике в летних нарядах. Некоторые образы вызывали восхищение у поклонников, а другие подвергались критике.

Но уже несколько недель Ольга находится в Африке на тайных съемках канала ТНТ. Девушка не рассказывает, чем занимается целыми днями. Она лишь снимает диких животных в сафари и хвастается своими образами. Так как телеведущая нарастила локоны, то решила заплести их в косы с украшениями в виде монет. Бузова также носит то мини-платье оверсайз, то комбинезоны.

А на этот раз девушка облачилась в мини-шорты и куртку оверсайз из денима. Наряд разбавил топ оранжевого цвета. Благодаря шортам с высокой посадкой она скрыла проблемную часть живота. После поездки в Италию звезда поправилась и пока не успела вернуться в форму.

«Никогда не думала, что так сильно могу скучать по Родине, хотя мне все тут нравится, я занимаюсь любимым делом, меня окружают потрясающие люди, профессионалы своего дела! Атмосфера безумно доброжелательная и благоприятная. Но именно сегодня я прям ощутила это чувство — „хочу домой“. Хотя еще вчера, казалось, что спокойно смогла бы еще месяц точно быть тут. Причем захотелось таких банальных вещей: потискать своих собачек, в свою кроватку, пельмешек…» — рассказала Ольга.

К слову, наряды из денима актуальны. Их носят Виктория Боня и Валерия. Поклонники оценили модный лук телеведущей. Многие одарили ее комплиментами.

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