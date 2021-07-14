Летний шик: Нетребко в струящемся платье с открытой спиной предстала в Ботаническом саду

Анна Нетребко в прошлом году переживала из-за пандемии. Артистка долго сидела дома без работы. Однако теперь она возобновила гастроли. Звезда оперной сцены ездит по Европе с мужем Юсифом Эйвазовым. Она успевает выступать, а также посещать музеи и гулять по старинным улочкам. Примечательно, что артистка продумывает каждый свой образ как для сцены, так повседневные луки.

Это лето выдалось жарким, поэтому Анна носит легкие платья и шорты. Не так давно она отметилась в Афинах, где предстала в платье в пол из легкой ткани. А вот в Неаполе певица накануне появилась на репетиции в наряде под зебру. Яркий образ скрыл изъяны ее фигуры. А утро 14 июля Нетребко провела в Ботаническом саду Неаполя. Она для такого случая выбрала очень яркий и женственный наряд.

Оперная дива предстала в струящемся платье с открытой спиной и цветочным принтом. Легкий наряд дополнили сандалии и широкополая шляпа мандаринового цвета, которая сочеталась с вязаной сумкой. Анна заплела косички и дополнила лук алыми сережками. Она увидела многометровые пальмы, апельсиновые деревья и много разных растений.

«Все в сад… Ботанический — без жарко! Пойдем смотреть», — написала звезда.

Поклонники были впечатлены ее летним образом. Артистку осыпали комплиментами. «Анна! Потрясающая! Смотреть на вас- блаженство, вдохновение», «Девушка-счастье, девушка-радость», «Наряды ваши шикарны!», «Что за прелесть эта женщина!», «Оранжевый вам идет», «Какие яркие, сочные краски», «Умопомрачительная красавица», «Прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

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