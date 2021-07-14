«Жила бы другой жизнью сейчас»: Седокова призналась, что не чувствует тяги к карьере певицы

Певица Анна Седокова поделилась со своими подписчиками, что внезапный вопрос от 4-летнего сына Гектора вогнал ее ступор. Укладываясь спать мальчик спросил звездную маму, о чем она мечтает. Артистка не смогла ответить ребенку и призналась поклонникам, что это довольно сложных для нее вопрос на данным момент.

«Я поняла, что все мои мечты сейчас они, знаете, такие семейные. Они о муже, детях. Они о мире во всем мире. А как же я? Мечтаю ли я собирать стадионы? Как бы да, но вроде и нет. Если бы мечтала, наверное, жила бы другой жизнью сейчас», — призналась Анна в Instagram.

Она вспомнила, что когда-то один из ее учителей рассказал про свой список мечтаний, который держал при себе в виде заметки в телефоне. В нем были даже прописаны цены того, о чем мечтал мужчина. 38-летняя певица решила, что ей тоже необходима такая визуализация желаний и решила, что составит ее дабы ответить сыну на его сложный вопрос.

Напомним, недавно известная телеведущая Юлия Барановская рассказала, что использовала для этих целей «доску желаний». Однако этот же предмет женщина винит в том, что у нее до сих пор нет мужа.

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