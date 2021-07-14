«Тонкие щиколотки и широкие бедра»: Тодоренко в белом купальнике засветила изъяны фигуры

Регина Тодоренко не скрывает, что для нее семья очень важна. Она вышла замуж за Влада Топалова, когда уже ждала от него ребенка. Влюбленные вместе уже три года. У пары подрастает сын Михаил. После родов девушка не сразу вернулась в форму. Даже фотосессии в купальнике для нее были не самым приятным занятием. Но теперь она уже без стеснения демонстрирует свои формы.

Этим летом Регина проводит время с родными на греческом острове Крит. Она наслаждается компанией мужа и сына. По словам девушки, ей не часто удается побыть с Владом наедине. Накануне она показала, как играла с ним в шашки. При этом телеведущая была в купальнике. По всей видимости, с собой она взяла множество нарядов. 14 июля Тодоренко устроила танцы на побережье. Она на этот раз выбрала купальник-бюстье в бельевом стиле.

Девушка накинула поверх бикини рубашку, но не стала ее застегивать. Во время танца она засветила не только округлые бедра, но и живот.

«Потанцуйте со мной», — написала звезда.

Однако поклонники заметили, что купальник не только не подчеркнул красоту ее фигуры, но и засветил все ее изъяны. «Вы такая хорошенькая, но видно, что спортом не пахнет», «Тонкие щиколотки и широкие бедра — не красят», «Складки колышутся, прям как у меня», «Регина, прям счастье в глазах», «Такая вы аппетитная», «Чика на выгуле», «Танцуем уже», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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