«Вы абсолютно меня не знаете»: Малинин ответил на комментарии в духе «зажрался»

Уличив пару свободных часов на съемках клипа, 62-летний певец Александр Малинин прочитал комментарии под своими постами в Instagram и увидел множество оскорбительных высказываний. После этого он записал видеообращение к своим подписчикам, прокомментировав свои доходы и образ жизни.

«Мне странно, что люди какие-то злые. Если вам что-то не нравится, ну напишите свое мнение. Но зачем же оскорблять и унижать человека? Вы абсолютно меня не знаете, не знаете, как прошла моя жизнь, чтобы говорить о том, что я «зажрался», что у меня полно денег, — высказался исполнитель. — Вы знаете, все, что я заработал, я заработал честным трудом — своими концертами. Я ни у кого ничего не просил, и ничего не украл. И поверьте, наша профессия — она очень тяжелая. И в моей жизни были моменты, когда было очень тяжело. И я не сразу все это получил».

Певец напомнил, что зависть и уныние — это смертные грехи, и призвал своих подписчиков быть добрее. Малинин признался, что заходит на страницы тех, кто оставляет ему оскорбительные комментарии и недоумевает, почему эти люди сеют негатив. Самых надоедливых мужчина отправляет в бан.

Он добавил, что, являясь артистом, не может зарабатывать без концертов, а сейчас у него как раз нет гастролей. Но 27 сентября певец выступит в Московском Доме музыки с симфоническим оркестром, куда пригласил своих поклонников.

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