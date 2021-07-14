«Не в самом удачном варианте»: стилист указала на модный промах Ковальчук, представшей в шляпе пасечника

Фэшн-эксперт Элла Маковей порекомендовала, каким образом можно усовершенствовать аутфит, чтобы он выглядел стилистически более логично.

38-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук обожает примерять на себя модные образы. На своей страничке в Instagram звезда часто демонстрирует аутфиты для разных поводов — выходов в свет, прогулок, путешествий, отдыха.

На этот раз звезда предстала на фото в микроблоге на берегу водоема в платье цвета спелой вишни и шляпе пасечника. Под снимком Юлия Ковальчук призвала подписчиков постараться быть в гармонии с собой.

«Невозможно жить в постоянной погоне за информацией, деньгами, нужными знакомыми. Для счастливой жизни надо бы не забывать о простых составляющих счастья: семье, здоровье, улыбке даже по ерунде, иногда спокойном одиночестве, и лицезрении красоты здесь и сейчас», — поделилась Юлия Ковальчук.

Подписчики признались, что согласны со звездой. Многие же обратили внимание на аутфит вокалистки, заявив, что тот, как всегда, не лишен очарования. Поклонники зачастую стремятся повторить образ своего кумира.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей предлагает учесть при этом ошибки, которые допустила Юлия Ковальчук, и не повторять их. Стилист предложила, каким образом можно превратить звездный аутфит в стилистически завершенный, без досадных изъянов.

«Образ Юлии собран из разрозненных деталей: сарафанчик «беби-долл», пляжные сандалии с эластичными перемычками и шляпа пасечника, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Взглянув на фото, возникают ассоциации на тему «дача» не в самом удачном варианте. На мой взгляд, образу не хватает стилистической логики. Например, если брать в качестве ориентира образ «romantique» на фоне природы, можно было бы заменить шляпу на круглую женскую с большими полями. А из обуви выбрать эспадрильи или кожаные босоножки с тонкими ремешками-завязками вокруг щиколотки. Если было бы желание придать образу немного юмора или инфантильности, стоило бы выбрать популярные «дедушкины» сандалии на толстой подошве».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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