«Смотрюсь звездой»: Собчак в стильном бикини показала, как отдыхает с сыном на элитном пляже

Телеведущая решила показать себя на отдыхе без прикрас. При этом она рассказала, почему раньше не отдыхала в Форте-деи-Марми.

Ксения Собчак не скрывает, что любит путешествовать. Она побывала в самых разных курортах. А после свадьбы с Константином Богомоловым, пара часто вместе ездит в теплые страны. Телеведущая успела понежиться на солнце на Мальдивах, а недавно она путешествовала по Мексике, где увидела уникальную природу и полетала на воздушном шаре. А недавно блондинка приехала в Италию, но уже без мужа.

На этот раз Ксения проводит время с сыном Платоном от первого брака с Максимом Виторганом. Мальчику уже четыре года, поэтому он любит не только поиграть, но и поговорить. Очередной день телеведущая провела на пляже. Она запечатлела себя в стильном купальнике из сжатой ткани мятного цвета. Собчак показала маленькую грудь и рельефный пресс. Она выбрала лиф-топ, который идеально подчеркивает маленький бюст.

«Похоже я нашла идеальный купальник для себя! Как обычно, стоит он три копейки. Смотрюсь звездой на пляже и даже мой пресс виден!» — заявила она.

Позже девушка показала, как сын играет в песке на элитном пляже. На этом итальянском курорте часто отдыхают знаменитости. Здесь бывали Анна Нетребко, Филипп Киркоров и другие известные персоны.

«Всю жизнь считала «Форточку», точнее «Форте-деи-Марми каким-то говном для жен на выселках, как я их называла. Отправляешь жену на все лето с детенышами, а сам тусуешься в Москве. И вот, друзья, возраст взял свое. Мне с моим любимым гаденышем здесь прекрасно! Просто какое-то счастье, ребенок в счастье! Абсолютная такая деревня, Юрмала на максималках, только с менее холодным морем, солнце вообще здесь кайфовое. Конечно, когда я заходила сюда на лодках и мне было 20 лет, мне было не до Форте-деи-Марми», — рассказала звезда.

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