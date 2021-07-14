«Неземная и горячая»: Светлана Ходченкова в черном бикини постаралась «дотянуться до солнца»

Актриса Светлана Ходченкова в Instagram поделилась красивым кадром со своего отдыха. На снимке она запечатлена в черном бикини под навесом. Актриса подняла руки вверх так, что сложилось впечатление: она хочет дотянуться до палящего солнца.

«Неземная и горячая», «Светлана, вы, как всегда, лучшая. Я не перестаю восторгаться вами», «Настоящее произведение искусства. Шедевр женской красоты и привлекательности», «Светлана, вы прекрасны. Хочется попросить вас выкладывать побольше снимков. Вами хочется наслаждаться бесконечно. Но главное — замечательного вам отпуска», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Светлана Ходченкова в последнее время с завидной регулярностью стала выкладывать в Сеть достаточно откровенные снимки. С чем это связано — остается только гадать.

Напомним, что Светлана Ходченкова стала звездой после первого же фильма со своим участием. Она снялась в картине режиссера Станислава Говорухина «Благословите женщину».

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