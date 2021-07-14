«Три олимпийские чемпионки»: Навка позировала после «Руслана и Людмилы» с Загитовой и Сотниковой

На днях в Сочи состоялось шоу с участием трех фигуристок.

В Instagram на странице «Навка шоу» появилась красивая фотография, на которой запечатлены вместе три олимпийские чемпионки — Татьяна Навка, Алина Загитова и Аделина Сотникова. Снимок был сделан в Сочи 11 июля после спектакля «Руслан и Людмила».

«Три олимпийские чемпионки, три Людмилы на одном льду в Сочи. Делитесь своими впечатлениями в комментариях». Фанаты Татьяны Навки

«Очень красивое получилось шоу. Алина прямо круто зажгла», «Наши чемпионки просто молодцы. Обязательно еще придем на ваше шоу», «Алина в вашем шоу всех нас поразила. Сколько же все-таки в ней таланта. Жизнь просто бьет через край, когда она на льду. Это был очень правильный выбор, взять Алину в данную постановку», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что выступления в Сочи Навки, Загитовой и Сотниковой будут проходить до 30 сентября. Зрители очень активно покупают билеты на данное шоу.

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