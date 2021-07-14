«Дорогое фото»: Тарасова поделилась редким кадром в 23-летнем возрасте с чемпионата Европы

На том европейском первенстве на льду дебютировала ее пара Татьяна Войтюк и Вячеслав Жегалин.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram разместила редкий кадр, на котором ей всего 23 года. Тогда она только дебютировала на тренерском мостике.

«Дорогое для меня фото. 1970 год. Чемпионат Европы в Ленинграде. На этом старте дебютировала моя пара Татьяна Войтюк и Вячеслав Жегалин, да и я вместе с ними. Сергей Кононыхин пригласил нас на свое рабочее место, в комментаторскую кабину. Расспросить, поддержать, побеседовать».

Татьяна Тарасова

«Благодарю, Татьяна Анатольевна, за воспоминания молодости. Как мы любили всех наших фигуристов, болели за них на чемпионатах. Дорогие воспоминания», «Фото тех времен и в правду дорогие, потому что редкие, и запечатлели важные моменты», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Тарасова воспитала за свою карьеру целую плеяду звезд фигурного катания. Некоторые из них стали олимпийскими чемпионами.

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