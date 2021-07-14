«Не женись на ней!»: почему принцесса Анна была ярой противницей свадьбы Гарри и Меган

Об отношениях британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл стало известно в 2016 году. А в 2018-м пара сыграла свадьбу. Ранее королевские эксперты отмечали, что отговорить герцога от этого шага пытались его родной брат принц Уильям, отец и якобы сама королева.

Но, как заявила писатель Колин Кэмпбелл, самой ярой противницей того, что Меган станет членом королевской семьи, была принцесса Анна — единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа.

«Не женись на ней, она не подходит для этого! Она не подходит для нас, она не подходит для страны, она не подходит для работы», — цитирует Кэмпбелл слова принцессы Анны. Их приводит Express.

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Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и уехали в США строить новую жизнь. В Калифорнии пара купила особняк, а в начале июня этого года во второй раз стала родителями.

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