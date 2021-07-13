«Что ты делаешь со мной!»: Муцениеце в черном мини-платье «оторвалась» на вечеринке Нинидзе

Актриса пришла поздравить коллегу. При это она увиделась с подругами и устроила смелые танцы.

Агата Муцениеце уже больше года является свободной девушкой. Она не скрывает, что переживала из-за развода с Павлом Прилучным. Но теперь актриса уже открыта для новой любви. При этом она не перестает совершенствоваться. Девушка занимается спортом, то и дело меняет имидж. А в последнее время она все чаще наряжается в более женственные платья. 13 июля после работы она направилась на праздник к Нино Нинидзе.

больше по теме В расцветке «мильфлер»: Муцениеце в платье с открытыми плечами предстала на съемке Актриса появилась в модномй образе на публике.

Актриса отпраздновала 30-летие на террасе с видом на Москву. В этот вечер именинница не выпускала из рук микрофон. Она пела для гостей разные хиты. Агата для такого случая облачилась в черное мини-платье в стиле бэби-долл. Наряд оверсайз подчеркнул ее стройные ноги. Туфли в тон и аккуратная укладка дополнили образ. На вечеринке она встретила звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову. Она ела бутерброд, что и сняла ее подруга на видео.

На празднике отметились Ида Галич, а также Светлана Бондарчук, которую закружили в танце. Не осталась в стороне и Муцениеце. Она стала зажигательно танцевать, чем привлекла к себе внимание. Потом актриса наслаждалась пением Нино. Она показал свои ножки, покрытые мурашками.

«Что ты делаешь со мной!» — отметила экс-жена Прилучного.

Вечеринка завершилась задуванием свечек и разрезанием торта. Рядом с Нинидзе был ее возлюбленный Максим Виторган, а также сын от первого брака.

Смотрите также: