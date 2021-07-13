«150 лет ему»: Максим Галкин показал, как моет в своем замке съемный потолок-холст

Юморист признался, что потолок купил не так давно. Более того, его создал известный европейский художник за немалые деньги.

Максим Галкин не только известный юморист. Он успел стать примерным семьянином, заботливым папой и хозяйственным человеком. Юморист не только построил замок в деревне Грязь, где теперь живет с Аллой Пугачевой и детьми. Он до сих пор обустраивает роскошный дом и каждый год высаживает новые деревья и растения в саду. При этом мужчина успевает еще и следить за огородом.

Конечно, часто Максиму помогают дети. Гарри уже менял вместе с папой лампочки в раритетной люстре. Также они чинили разную мебель и технику. Теперь на глазах жены юморист помыл потолки. Он снял этот процесс на видео, показав все в деталях. Оказалось, что потолок съемный и состоит из нескольких холстов.

«Дорогие подписчики, я сейчас развлеку вас тем, что буду мыть потолок. Для этого надо принести потолок. Так вот уже три части мы вынесли, а это четвертая. Вот так выглядит потолок. Сейчас он на полу, но вы представьте, что это потолок. И сейчас я буду его отмывать. Конечно, пока я на расслабоне, на чилле — привет Джигану. Надо заняться потолком. Я купил не так давно потолок. Ну это такое, так называемый плафон, вид на архитектурное сооружение снизу. Потолок состоит из четырех холстов. Он старый, 150 лет ему. Написал один известный европейский художник, но не буду говорить какой. Потому что видео не про то, сколько стоит потолок, а то начнут гуглить. Хорошая, качественная работа, но немного грязная, потому что она пожила уже. Видео посвящено тому, что и для меня когда-то стало открытием, если картина старая и лаковый слой не поврежден, то ее можно и нужно помыть», — рассказал Галкин.

Когда все было помыто, то Примадонна оценила его старания. При это певица заверила, что она самая красивая картина в доме. Дети тоже успевали помогать папе. «Как вам весело и классно. С таким папой и мужем не соскучишься», «Все верно! Алла Борисовна — бриллиант!», «Максим, вы на все руки мастер! А Алла — самая прекрасная драгоценность в вашем замке!», «Как же это по семейному, душевно! Какие вы молодцы!» — прокомментировали пост подписчики.

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