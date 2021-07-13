«Такие гены нужно передавать»: Ходченкова сразила рельефными формами в намокшем бикини

Светлана Ходченкова не скрывает, что ей нравится проводить время в других странах. Все чаще она ездит на светские мероприятия за границу. При этом актриса всегда одета с иголочки. В свои 38 лет она может похвастаться безупречной фигурой. При этом увидеть ее в купальнике — большая редкость. Однако в последнее время девушка часто дразнила поклонников, публикуя кадры с тренировки танцев на шесте.

А накануне Ходченкова отправилась отдыхать. Она приехала на море, но место отпуска не рассекретила. Теперь актриса наслаждается жаркой погодой на побережье. Она не удержалась и поделилась пикантным фото, сделанным у бассейна. Девушка предстала в трусиках-танго и топе на завязках, который надела без лифчика. Светлана успела искупаться, поэтому ее волосы были влажными.

Она обнажила округлый бюст и продемонстрировала рельефный пресс и бедра. Ступни ног актриса изящно окуну в воду. Черно-белый кадр сразил поклонников.

«Утомленная солнцем», «Вот это нимфа», «Светлана! Не перестаю восхищаться вами! Ваша красота выше всяких комплиментов!», «Немного эротики от Светланы в ленту», «Это так красиво», «Такие гены нужно передавать», «Вот это нимфа!», «Какой рельеф бедра и пресс на зависть всем», «Где только прятала такую красоту», — прокомментировали пост подписчики.

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