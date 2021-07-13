«А теперь пища богов!»: Нетребко в платье макси свободного кроя прогулялась по Неаполю

Оперная дива прошлась по старинным улицам, а также не удержалась и отведала местное блюдо. Она засняла свои приключения на камеру.

Анна Нетребко недавно возобновила гастроли. Артистка не скрывает, что уже привыкла к плотному графику, когда поездки и выступления расписаны на год вперед. Чтобы влиться в режим после пандемии она отдохнула с семьей на Сардинии. За последние недели певица побывала в Италии и Греции. Она выступила на легендарном стадионе в Афинах. Теперь артистка вернулась в Неаполь.

Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго оперная дива обожает изведывать новые места. А поклонники не только следят за ее жизнью, но и образами. Анна умеет подбирать стильные и яркие наряды, которые восхищают даже стилистов. На этот раз для прогулке в жаркую погоду она выбрала платье макси припыленного цвета с узором. Образ артистка дополнила кожаными шлепками, серьгами-кольцами и солнцезащитными очками.

«А наши приключения продолжаются. Мы гуляем по Неаполю, по старинным заброшенным улочкам. Вот нашли такую церковь XIV века, где был найден череп с ушами. Никто не знает что это такое. Они считают его божеством и поклоняются ему. Вид у этой церкви довольно ужасающий, но нам интересно», — рассказала звезда.

После того, как Нетребко увидела не только церковь, но и устрашающий подвал, то отправилась изучать другие улицу. Ее восхитил музыкант, а также работница ресторана, которая предложила ей необычное блюдо.

«А теперь пища богов! Там внутри рис, сыр, ветчина и черт его знает что», — поделилась певица.

Прямо на улице она полакомилась своим блюдом. При этом оперная дива выглядела счастливой. Поклонники восхитились нарядом артистки. Многие одарили ее комплиментами.

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