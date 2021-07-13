«Горячий контент»: Ивлеева в откровенном купальнике повеселилась с экс-женой Шнурова на Миконосе

Блогер приехала в Грецию и отпраздновала день рождения Матильды Шнуровой. На их фото отреагировала даже Ксения Собчак.

Настя Ивлеева в свое время прославилась благодаря шоу «Орел и решка». Однако теперь она одна из самых известных блогеров в стране. В этом году блондинка вела премию «Жара» с Ксенией Собчак. Она также давно знакома с Ольгой Бузовой и не раз ее поддерживала. Успела девушка подружиться и с Максимом Галкиным. Не так давно она повеселилась на его юбилее. А теперь знаменитость отдыхает в Греции.

Оказалось, что Настя знакома с экс-женой Сергей Шнурова Матильдой. Светская львица занимается ресторанным бизнесом. 13 июля ей исполнилось 35 лет. Она решила отметить это событие с Ивлеевой, а также моделью из Екатеринбурга Дианой Коркуновой на Миконосе. Девушка с самого утра стали веселиться на пляже. В соцсети они опубликовали горячие кадры. Настя в купальнике с открытой спиной позировала с именинницей и моделью. При этом подруги трогали ее бедра.

«С днем рождения, звезда!» — написала телеведущая.

Поклонники были взбудоражены столь откровенным фото. Даже Собчак его прокомментировала. «Неплохая компашка для празднования дня рождения», — отметила она. «Какой красивый купальник», «Зачетные фигурки», «Аристократки на выгуле», «Максимально заряженное фото», «Настюха пошла во все тяжкие», «Уф, горячие девочки», «Полуголые и счастливые», «Горячий контент», — прокомментировали пост подписчики.

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