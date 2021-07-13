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«Ахнули от такой красоты»: 46-летняя Навка искупалась в горной реке

Фигуристка не побоялась показать естественную красоты на отдыхе в Сочи.

«Ахнули от такой красоты»: 46-летняя Навка искупалась в горной реке
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна Навка не скрывает, что любит путешествовать. Однако порой отдых она совмещает с работой. В прошлом году спортсменка смогла насладиться отпуском, так как гастроли были отменены из-за пандемии. Она посетила разные уголки России и показала красоту природы дочке Надежде. А не так давно фигуристка вместе с мужем Дмитрием Песковым провела время в Крыму.

Однако теперь Навка находится в Сочи. Они привезла туда свое обновленное ледовое шоу «Руслан и Людмила», в котором катаются также Аделина Сотникова и Алина Загитова. В свободное время олимпийские чемпионки наслаждаются жаркой погодой. Если юные фигуристки успели покататься на яхте и позагорать в бикини, то Татьяна накануне оказалась на природе. Она искупалась в горной реке. При этом спортсменка запечатлелась в воде без одежды, показав изящную фигуру.

«Лес. Река. Гора и я. Это все моя гармония!» — написала звезда.

Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

«Прекрасная русалочка в гармонии с природой», «Это прекрасное фото», «Такая красота, как в сказке», «Мы все ахнули от такой красоты», «Прекрасная наша чемпионка», «Сколько нежности в этом кадре», «И придраться не к чему», — прокомментировали пост подписчики.

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