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Адель поделилась редким фото себя, чтобы поддержать сборную Англии

Певица опубликовала снимок без макияжа, что делает крайне редко.

Адель поделилась редким фото себя, чтобы поддержать сборную Англии
Адель редко выставляет свои фото в соцсети. Фото: globallookpress.com

В ночь на 12 июля британская певица Адель поделилась в Instagram редким фото собственной персоны. 33-летняя артистка отнюдь не является фанатом демонстрации себя-любимой в соцсетях, новые посты делает достаточно редко. Но в этот раз ее спровоцировало увлечение футболом. Как и множество ее соотечественников, звезда болела за сборную Англии, которая вышла в финал Евро-2020 против Италии и проиграла по пенальти (3:2).

Но Адель не стала критиковать британских футболистов. Наоборот, она надела на себя красную майку сборной и выразила спортсменам свою поддержку.

«Мы так гордимся вами! Вы принесли нашу игру домой и собрали всех нас вместе», — подписала снимок певица.

Она запечатлелась с улыбкой во всю ширь и без макияжа. К тому же, фото дает понять, что стройность Адель, которой она упорно добивалась, никуда не делась.

Напомним, что артистка запомнилась публике своим проникновенным голосом и пышными формами. Но после развода в 2019 году она принялась худеть и изменилась до неузнаваемости.

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