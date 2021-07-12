Адель поделилась редким фото себя, чтобы поддержать сборную Англии

В ночь на 12 июля британская певица Адель поделилась в Instagram редким фото собственной персоны. 33-летняя артистка отнюдь не является фанатом демонстрации себя-любимой в соцсетях, новые посты делает достаточно редко. Но в этот раз ее спровоцировало увлечение футболом. Как и множество ее соотечественников, звезда болела за сборную Англии, которая вышла в финал Евро-2020 против Италии и проиграла по пенальти (3:2).

Но Адель не стала критиковать британских футболистов. Наоборот, она надела на себя красную майку сборной и выразила спортсменам свою поддержку.

«Мы так гордимся вами! Вы принесли нашу игру домой и собрали всех нас вместе», — подписала снимок певица.

Она запечатлелась с улыбкой во всю ширь и без макияжа. К тому же, фото дает понять, что стройность Адель, которой она упорно добивалась, никуда не делась.

Напомним, что артистка запомнилась публике своим проникновенным голосом и пышными формами. Но после развода в 2019 году она принялась худеть и изменилась до неузнаваемости.

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