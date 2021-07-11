«Вслед за Тимати»: девушки из «Холостяка» отдыхают рядом с бойфрендом Сафаровой

Экс-участницы одна за другой прилетают в Грецию, где находится Тимур.

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-участницы шоу «Холостяк» Любови Лишневской появился фотоотчет из отпуска девушки. Примечательно, что знаменитость отдыхает на том же курорте, что и Тимати.

Напомним, еще недавно Тимур Юнусов сделал свой выбор на проекте ТНТ — «Холостяк». Артист подарил кольцо и признался в чувствах модели Екатерине Сафаровой. Музыкант даже появился с избранницей на премии Муз-ТВ.

Однако отпуск Сафаровой и Юнусова раздельный. Катя улетела на Ибицу, а Тимати покоряет волны Средиземного моря в Греции. К слову, туда же прилетели и другие участницы «Холостяка». Недавно там заметили Адель Вейгель. По предположениям поклонников Тимати, Адель остановилась в одном отеле с экс-возлюбленным Анастасии Решетовой.

А спустя несколько дней другая участница проекта — Любовь Лишневская — опубликовала откровенные фото с той же геолокацией.

«Все холостячки кинулись в Грецию вслед за Тимати. Прям смешно», — отметили поклонники шоу «Холостяк».

Любовь похвасталась упругими ягодицами и пышной грудью в мини-бикини. Фанаты мастера тату уверенны, что она может составить серьезную конкуренцию Сафаровой.

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