«Булки выпятила! Аж трусы трещат»: Бузова в персиковых стрингах взорвала Сеть изящным «орешком»

Ольга Бузова в очередной раз поддразнила поклонников видом «сочной» фигуры. Прямо в бассейне поющая телеведущая резвилась перед камерой, обнажая самые лакомые части звездного тела. Она как бы «случайно» приподнялась на руках, засветив упругий крепкий «тыл». Светская львица, судя по всему, очень гордится своими «сдобными булочками». Стройной фигуре экс-возлюбленной блогера Давида Манукяна можно только позавидовать. Выглядит звезда весьма и весьма соблазнительно, позируя в персиковых трусиках.

Однако среди подписчиков Бузовой в Instagram нашлись и те, кто раскритиковал певицу за излишнюю сексапильность — особенно хейтеров «раздразнили» крошечные стринги теледивы, которые практически сливались с оттенком кожи поп-дивы. И казалось, что звезда и вовсе забыла надеть трусики.

«Трусы меж булочек! Стыдоба-то какая», «Как будто совсем без белья», «Ох, вот это кардан отъела», «Орешек-то что надо, какой упругий», «Ох, наприседала! Сочные ягодички», «Зачем так попку назад отставила?!», «Булки выпятила! Аж трусы трещат», «Секси-чика», «Ауф! Какие прелести», — пишут фолловеры.

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